В Свердловской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКАД

Проведение работ подрядными организациями начнется как только позволит погода.

Министр транспорта России Евгений Дитрих на первом совещании поручил регионам завершать заключение контрактов к первому марта 2020 года.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, это поручение было выполнено Свердловской областью с опережением. Все необходимые процедуры были проведены в конце 2019 года.

Всего в Свердловской области планируется провести ремонт 140 километров дорог. Это 26 участков региональных дорог протяженностью 86,3 километра. Ожидается, что нормативное состояние дорог к концу года достигнет показателя в 50,5%.

Также Василий Старков поручил субъектам провести анализ эффективности проводимых мероприятий, касающихся обеспечения безопасности на дорогах.

По его словам, меры, нацеленные на повышение безопасности дорожного движения, будут в этом году подвержены особому вниманию.