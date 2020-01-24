В Свердловской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКАД
В Свердловской области заключены все контракты на проведение дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает департамент информационной политики региона.
Проведение работ подрядными организациями начнется как только позволит погода.
Министр транспорта России Евгений Дитрих на первом совещании поручил регионам завершать заключение контрактов к первому марта 2020 года.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, это поручение было выполнено Свердловской областью с опережением. Все необходимые процедуры были проведены в конце 2019 года.
Всего в Свердловской области планируется провести ремонт 140 километров дорог. Это 26 участков региональных дорог протяженностью 86,3 километра. Ожидается, что нормативное состояние дорог к концу года достигнет показателя в 50,5%.
Также Василий Старков поручил субъектам провести анализ эффективности проводимых мероприятий, касающихся обеспечения безопасности на дорогах.
По его словам, меры, нацеленные на повышение безопасности дорожного движения, будут в этом году подвержены особому вниманию.
К 2024 году планируется снизить количество ДТП со смертельным исходом до трех человек на 100 тысяч жителей области. Это одна из основных задач национального проекта БКАД.