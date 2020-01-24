В Свердловской области вступает в должность новый начальник УЭБиПК

Генерал-майор Александр Мешков объявил журналистам на пресс-конференции, что пост займет Рашид Даулетов. Он и раньше занимал аналогичную должность в астраханской полиции, будучи в подчинении Александра Мешкова.

По словам начальника свердловского ГУ МВД, главная задача Рашида Даулетова заключается в борьбе с коррупцией внутри подразделения. За последние годы на сотрудников УМВД и УЭБиПК ГУ МВД Екатеринбурга неоднократно заводили уголовные дела.