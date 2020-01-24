Владимир Путин провел встречу с главой ГК «Россети» Павлом Ливинским

Подчеркивается, что Ливинский стал первым, с кем президент встретился после формирования нового правительства.

Как сообщает издание “Новые известия”, в прошедшем году “Россети” продемонстрировали высококвалифицированную работу. Кроме того, как добавил Ливинский, все, что было запланировано, в компании удалось реализовать. Так, уверенный рост продемонстрировали финансовые показатели: выручка “Россетей” превысила 125 миллиардов рублей. Акции также возросли в цене - на 80%. Одновременно с этим упала долговая нагрузка на компанию.

За прошедший год “Россети” выполнили 322 тысячи соглашений на подключение. Также специалисты работают над развитием магистральной инфраструктуры главных объектов России, таких как газопровод “Сила Сибири” и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль.

В 2019 году “Россети” запустили подстанцию в Мурманске, что позволило им присоединить к электросетям еще больше пользователей. Также в Калининградской области запустили пять высоковольтных подстанций. Благодаря ним в экстренных ситуациях будет обеспечиваться бесперебойная подача энергии.

Кроме того, сегодня энергетики “Россетей” на высоком уровне обеспечивают прохождение осенне-зимнего периода.

Как отметил Ливинский, в компании планируют вывести к безубыточности дочернюю компанию “Россети Северный Кавказ” уже к 2023 году. Отмечается, что остальные филиалы демонстрируют высокие показатели.