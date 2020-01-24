Владислав Пинаев похвалил дорожников за уборку снега в Нижнем Тагиле

Руководители дорожных служб сообщили, что акцент по уборке снега будут делать в частных секторах.

Частные сектора сильно завалило, по всем обращениям работаем. В выходные основные работы будем проводить в частных секторах, сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Также мэр предложил увеличить финансирование на зимнее содержание дорог в сельских местностях.

Там не великие деньги и снега действительно больше, сказал Пинаев.