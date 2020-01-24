Владислав Пинаев похвалил дорожников за уборку снега в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:04ОбществоФото: pixabay.com
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил хорошую работу дорожных служб в центре города и на Гальянке. Об этом он сказал сегодня, 24 января, на аппаратном совещании в администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Руководители дорожных служб сообщили, что акцент по уборке снега будут делать в частных секторах.
Частные сектора сильно завалило, по всем обращениям работаем. В выходные основные работы будем проводить в частных секторах, сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Также мэр предложил увеличить финансирование на зимнее содержание дорог в сельских местностях.
Там не великие деньги и снега действительно больше, сказал Пинаев.
Напомним, расчисткой снежных завалов занимались 56 единиц техники, а также 40 человек выполняли ручную подборку, очищая территорию остановок и пешеходных переходов. В среднем, ночью на улицах города работает порядка 40 единиц уборочной техники.
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