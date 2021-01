Мода на апартаменты в 2020 году

2020 год был непростым на рынке недвижимости. Однако согласно аналитике, можно сказать, что апартаменты в прошлом году пользовались довольной большой популярностью среди людей. Это при том, что на время было приостановлено строительство в крупных масштабах из-за пандемии в мире.

Все запросы касательно покупки недвижимости разделились на две части. Одни люди предпочитали покупать чистые апартаменты с небольшой площадью, чтобы сразу можно было сдавать и получать доходы. Другие отдавали предпочтения покупке апартаментов на этапе котлована для экономии средств сейчас и получение большей прибыли от перепродажи после сдачи дома в эксплуатацию. Что касается выбора жилищного комплекса, то тут мнения не разделяются. Люди предпочитают покупать недвижимость в комплексах, где присутствуют обычные квартиры и апартаменты. Таким образом, они гарантируют себе возможность получить рядом с домом всю необходимую инфраструктуру для дальнейшего комфортного проживания. Критерии при покупке апартаментов Одним из главных критериев при выборе апартаментов остается ценовая политика компании. Мода в 2020 году указывает на то, что выбирались апартаменты класса комфорт, включающие в себя небольшие студии или компактные однокомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет приблизительно до 30 кв.м. Также чаще всего предпочитались квартиры с уже имеющейся отделкой в отличие от голых стен. Однако стоит отметить, что в сегменте апартаментов бизнес-класса в большей мере был востребован именно вариант голых стен. Наличие отделки важно в большей степени для инвесторов, которые хотят в кратчайшие сроки начать сдачу жилья и получать прибыль. Еще одной особенностью при покупке апартаментов является наличие или отсутствие балконов и лоджий. Большинство людей предпочитают их наличие, но не всегда это доступно. Поэтому застройщики предлагают своим покупателям вместо балконов получить панорамные окна. Это помогает создать более особенную атмосферу в помещении. Конечно же, не остается позади и такой фактор, как размещение. Локация очень важна как для инвесторов, так и людей, покупающих апартаменты для себя. Все они обращают внимание на локацию дома, расположение рядом крупных торговых или бизнес-центров, наличие всей необходимой инфраструктуры для жизни. Суммируя все выше сказанное, можно сказать, что спрос на апартаменты в 2020 году особенно увеличился во второй половине года в результате падения валюты и изменения ставок депозитов. При этом главными факторами при покупке дома были наличие отделки, локация, апартаменты небольшой площади, цена.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter