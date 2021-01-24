Мода на апартаменты в 2020 году

Конечно же, не остается позади и такой фактор, как размещение. Локация очень важна как для инвесторов, так и людей, покупающих апартаменты для себя. Все они обращают внимание на локацию дома, расположение рядом крупных торговых или бизнес-центров, наличие всей необходимой инфраструктуры для жизни.