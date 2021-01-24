Стриптизер-екатеринбуржец записал третью песню и собирается на шоу «Давай поженимся»

Мастер спорта по каратэ, бывший учитель физкультуры OLEGAS работает артистом стриптиза. Он пояснил, что стриптизеры не могут работать в этой профессии долгое время, и он начал думать о дальнейших перспективах и творчестве. В беседе с редакцией Tagilcity.ru артист рассказал, что для него написание песен — это амбициозное соревнование, так как он не имеет музыкального образования.