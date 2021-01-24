Стриптизер-екатеринбуржец записал третью песню и собирается на шоу «Давай поженимся»

Стриптизер-екатеринбуржец записал третью песню и собирается на шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 20:48ОбществоPhoto: страница OLEGAS в Instagram
Стриптизер-певец из Екатеринбурга OLEGAS записал третью песню и собирается для раскрутки участвовать в шоу на Первом канале «Давай поженимся».

Мастер спорта по каратэ, бывший учитель физкультуры OLEGAS работает артистом стриптиза. Он пояснил, что стриптизеры не могут работать в этой профессии долгое время, и он начал думать о дальнейших перспективах и творчестве. В беседе с редакцией Tagilcity.ru артист рассказал, что для него написание песен — это амбициозное соревнование, так как он не имеет музыкального образования.

Летом я записал песню «Кайфушка», которая собрала очень много просмотров и лайков. На нее девчонки и парни со всего мира записывали видео: и с Индонезии, и с Южной Америки, и с Израиля,пояснил стриптизер.

Video:страница OLEGAS BRAND на YouTube

Таким образом OLEGAS заявил о себе, а затем записал новый трек в танцевальном стиле — «Фэшн фиш». Он отмечает, что в его песнях нет нецензурных слов и пошлости.

Сейчас должна выйти в онлайн моя третья песня — «Бирюзовое вино», затем я планирую записать на нее клип. Тексты песен я пишу сам, затем команда помогает мне подобрать музыку и свести запись,рассказал OLEGAS редакции.

Кроме того, певец сообщил, что для раскрутки он собирается участвовать в шоу «Давай поженимся» в качестве главного героя и ждет приглашения в феврале или марте этого года.

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