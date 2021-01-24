Жестокая экология, вялая экономика, морозная прогулка: итоги недели в Нижнем Тагиле

Мы посчитали, сколько дней за два месяца замеров воздуха тагильчане (то есть и мы сами) дышат выбросами с превышением ПДК. Это настоящая жесть, дорогие читатели. В течение 33 дней из 60 тагильские предприятия травили нас не по чуть-чуть, а щедро и с упоением. В некоторые дни превышения были в десятки раз. На этой неделе из-за аномальных морозов мы несколько дней не делали замеры (мы бы с радостью, прибор не приспособлен к таким температурам), но впереди потепление и новые открытия.