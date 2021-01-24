Жестокая экология, вялая экономика, морозная прогулка: итоги недели в Нижнем Тагиле

Мы посчитали, сколько дней за два месяца замеров воздуха тагильчане (то есть и мы сами) дышат выбросами с превышением ПДК. Это настоящая жесть, дорогие читатели. В течение 33 дней из 60 тагильские предприятия травили нас не по чуть-чуть, а щедро и с упоением. В некоторые дни превышения были в десятки раз. На этой неделе из-за аномальных морозов мы несколько дней не делали замеры (мы бы с радостью, прибор не приспособлен к таким температурам), но впереди потепление и новые открытия.
Некоторое затишье в нелепых высказываниях публичных персон на этой неделе прервалось сразу двумя яркими вспышками. Первой историей стало обсуждение тагильского спорта — его непопулярных направлений, а также переноса скалодрома из ГДДЮТ на время реконструкции. Высказывания чиновников Валерия Сурова и Ирины Еремеевой показались возмутительными тагильскому депутату Леониду Мартюшеву, которые поставил под сомнение их профпригодность.
А следом за чиновниками отличились и депутаты: они стали искать способы повысить выручку тагильских музеев. Одной из идей, которая, скорее всего, была шуткой, но уже прогремела на всю страну, стало предложение продать картины и экспонаты — в том числе «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти. В конце рассуждений депутаты вернулись к традиционному способу — попросить денег у предприятий. Такая вот экономика у нас в городе.
Множество противоположных мнений о событиях субботы высказывали люди как до начала самих «прогулок» в поддержку Навального, так и после. Кто шел и кричал какие-то лозунги, кому-то пришлось следить за порядком, кто-то проигнорировал призывы погулять, а кому-то из-за незаконных плакатов пришлось оказаться в полиции. Несколько человек в Нижнем Тагиле получили штрафы. Но можно сказать, 23 января 2021 года прошло спокойно.
Несколько поблекла на фоне субботних событий поездка губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Визит в наш город был достаточно сдержанным, без сенсаций. Все бы так и прошло, если бы не одиночный пикет водителя тагильской скорой помощи Михаила Смольникова: он с трудом добился встречи с главой региона. Был шанс, что встреча не состоится, однако Евгений Куйвашев пообещал прессе пообщаться с пикетчиком. В итоге было озвучено решение оставить водителей на работе в скорой помощи, без перевода к аутсорсеру.
Пока обещание Куйвашева Смольникову не вяжется с тем, что рассказывает главврач скорой Сергей Безбородов. По его данным, большая часть водителей уже согласилась на смену места работы, остальных должны сократить, а недостающий персонал подрядчик наймет среди многочисленных желающих. Чем все обернется по факту — видимо, мы узнаем совсем скоро, ведь уже с февраля работы по аутсорсингу будет выполнять компании «РТ-социальная сфера».
На минувшей неделе в Нижнем Тагиле обновился рекорд по количеству выявленных заболевших коронавирусом — сразу 53 человека в сутки. В прошлые месяцы суточная заболеваемость не превышала 40 человек. В то же время в местные поликлиники приходят новые и новые партии вакцины, а количество желающих привиться постоянно растет.
Добавим позитива. Вся Россия (ну ладно, конечно не вся, но очень и очень многие) помнит тагильскую девочку Вику Старикову, которая выступала на Первом канале. А сейчас она занимает первое место в топ-100 на Детском радио. Умница!
Еще на этой неделе мы побывали у кинологов местной полиции, познакомились с их подопечными и раскрыли пару секретов о том, как же стать кинологом.