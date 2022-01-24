13-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

13-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России
13-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России
Сегодня, 14:31ОбществоФото: сайт Книги рекордов России / knigarekordovrossii.ru
13-летний Иван Пестов житель Нижнего Тагила продемонстрировал чудеса выносливости, подтянувшись на высокой перекладине необычным способом.

Объединение уличной атлетики Нижнего Тагила поздравило с очередным рекордом участника команды «Стойкие» Ивана Пестова. В свои 13 лет подросток стал еще раз рекордсменом России, подтянувшись 6 раз на высокой перекладине необычным способом.

Упражнение выполнялось 1 января в спортивном зале. Ваня привычно подпрыгнул, уцепился за перекладину руками и начал подтягиваться. Но делал он это не десятью, а только четырьмя пальцами.

В остальном же положение тела при выполнении сложного задания практически не менялось. Руки подросток держал на ширине плеч, ноги пола не касались, ступни — сведены. При подтягивании подбородок следовало поднимать выше перекладины. Даже взрослым это не всегда по силам!

Фото:Фанис Хайруллин

К постановке рекорда школьник готовился один месяц. Большая заслуга в этом принадлежит тренеру команды «Стойкие» Фанису Хайруллину.

У моих воспитанников, включая Ваню, уже четыре национальных рекорда. А всего в списке побед уже восемь атлетических достижений! рассказал он.

Видео:страница Фаниса Хайруллина на YouTube

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ЭксклюзивНижний Тагил
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