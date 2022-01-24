345 млн выделено на развитие туризма в Нижнем Тагиле в 2021 году

С целью продвижения туризма в Нижнем Тагиле в 2021 было проведено 69 экскурсий, в том числе 35 на бесплатной основе, в них приняли участие более тысячи человек.
В связи с тем что в прошлом году из-за коронавируса продолжали действовать ограничения по массовым мероприятиям, популярным был формат онлайн экскурсий и трансляций. Центр туризма организовал четыре таких экскурсии, они прошли «ВКонтакте» и Instagram, их посетили 17,1 тысячи человек, рассказал на комисии нижнетагильской городской думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму директор МБУ «Центр развития туризма» Павел Балин.
Он отметил, что за прошлый год было заключено 15 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма с представителями индустрии. А по итогам 2021 года «Центр развития туризма» получил второе место в номинации «Лучший муниципальный информационный центр, как организатор туристических событий» в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Для формирования положительного имиджа Нижнего Тагила Центр туризма принял участие в организации фестивалей, конкурсов, смотров, акций совместно с государственными и частными структурами города, учреждениями физической культуры и спорта. Было организовано 18 таких мероприятий для 8,8 тысячи человек, пояснил Павел Балин.
Директор добавил, что сейчас рассматривается возможность перенесения приложения «Малахитовая линия» не только на GooglePlay, но и для пользователей AppStore. Также в рамках госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности Нижнего Тагила была выделена субсидия на поддержку народных промыслов — 1,9 миллиона для первого этапа благоустройства музея Худояровых.
Напомним, новое оборудование для интерактивных экскурсий в шлемах виртуальной реальности в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» закупил Центр развития туризма.