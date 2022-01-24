345 млн выделено на развитие туризма в Нижнем Тагиле в 2021 году

В связи с тем что в прошлом году из-за коронавируса продолжали действовать ограничения по массовым мероприятиям, популярным был формат онлайн экскурсий и трансляций. Центр туризма организовал четыре таких экскурсии, они прошли «ВКонтакте» и Instagram, их посетили 17,1 тысячи человек, рассказал на комисии нижнетагильской городской думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму директор МБУ «Центр развития туризма» Павел Балин.