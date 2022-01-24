Главный следователь региона проведет прием жителей Нижнего Тагила

Главный следователь региона проведет прием жителей Нижнего Тагила
Главный следователь региона проведет прием жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 21:38ОбществоФото: 1MI
Планируется, что 27 января в Нижний Тагил приедет глава следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский. Он проведет прием граждан.

Задать вопросы можно будет с 13.00 до 14.00 в помещении Тагилстроевского райотдела СК по адресу проспект Мира, 56. Местные жители получат возможность спросить о ходе доследственных проверок и расследовании уголовных дел, однако стоит помнить, что дела должны попадать под компетенцию следственного комитета. Например, тяжкие преступления, невыплата зарплат и другое. Также можно сообщить о бездействии следственных органов, сообщает пресс-служба свердловского СК.

При себе необходимо иметь паспорт, заявление с вопросом и документы, которые подтверждают обоснованность обращения. По данным телефонам осуществляется предварительная запись: 8 (343) 297-71-69, 297-71-72, 8 (3435) 41-45-07. Также возможно оставить свое сообщение через интернет-приемную регионального управления.

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Нижний Тагил
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