Главный следователь региона проведет прием жителей Нижнего Тагила

Задать вопросы можно будет с 13.00 до 14.00 в помещении Тагилстроевского райотдела СК по адресу проспект Мира, 56. Местные жители получат возможность спросить о ходе доследственных проверок и расследовании уголовных дел, однако стоит помнить, что дела должны попадать под компетенцию следственного комитета. Например, тяжкие преступления, невыплата зарплат и другое. Также можно сообщить о бездействии следственных органов, сообщает пресс-служба свердловского СК.
При себе необходимо иметь паспорт, заявление с вопросом и документы, которые подтверждают обоснованность обращения. По данным телефонам осуществляется предварительная запись: 8 (343) 297-71-69, 297-71-72, 8 (3435) 41-45-07. Также возможно оставить свое сообщение через интернет-приемную регионального управления.