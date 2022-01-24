Кондуктор автобуса в Екатеринбурге поскандалил с девочкой из-за 7 рублей

Скандал произошел вчера, когда две девочки и мама одной из них возвращались домой. Они зашли в автобус, доехали до нужной остановки и расплатились, но кондуктор отказался выдать сдачу 14-летней пассажирке. С 35 рублей не додали 7 рублей.
По словам сопровождавшей девочек свердловчанки, кондуктор — бородатый мужчина. Он плохо говорил по русски, но из сказанного им она поняла, что деньги возвращать не собирается. И что по его мнению, каждый пассажир должен был давать по 28 рублей (стоимость одной поездки в Екатеринбурге, прим. ред.).
Женщина возмущена и намерена обратиться в надзорные органы. Она считает, что таким работникам в общественном транспорте не место.