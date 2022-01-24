Кондуктор автобуса в Екатеринбурге поскандалил с девочкой из-за 7 рублей

Кондуктор автобуса в Екатеринбурге поскандалил с девочкой из-за 7 рублей
Кондуктор автобуса в Екатеринбурге поскандалил с девочкой из-за 7 рублей
Сегодня, 11:43ОбществоФото: 1MI
В одном из автобусов Екатеринбурга произошел конфликт. Кондуктор отказался отдавать девочке-подростку сдачу.

Скандал произошел вчера, когда две девочки и мама одной из них возвращались домой. Они зашли в автобус, доехали до нужной остановки и расплатились, но кондуктор отказался выдать сдачу 14-летней пассажирке. С 35 рублей не додали 7 рублей.

По словам сопровождавшей девочек свердловчанки, кондуктор — бородатый мужчина. Он плохо говорил по русски, но из сказанного им она поняла, что деньги возвращать не собирается. И что по его мнению, каждый пассажир должен был давать по 28 рублей (стоимость одной поездки в Екатеринбурге, прим. ред.).

Женщина возмущена и намерена обратиться в надзорные органы. Она считает, что таким работникам в общественном транспорте не место.

Сюжеты:
Екатеринбург
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