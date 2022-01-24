Охраняемые сотрудниками ДПС гигантские цистерны под Косулино исчезли

Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
Напомним, бочки направлялись в Самарканд из Екатеринбурга. Один из автомобилей повредил три колеса о бордюр. После этого автоинспекторы их догнали и заблокировали. Выяснилось, что водители не имели разрешительных документов на груз. Цистерны планировалось эвакуировать, но сотрудники ДПС сделать это не смогли, потому что колеса были заблокированы. В результате была установлена охрана.
10 января перевозчик подал документы для получения разрешения на перевозку. Теперь разрешения получены и цистерны были эвакуированы.