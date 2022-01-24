Охраняемые сотрудниками ДПС гигантские цистерны под Косулино исчезли

Охраняемые сотрудниками ДПС гигантские цистерны под Косулино исчезли
Охраняемые сотрудниками ДПС гигантские цистерны под Косулино исчезли
Сегодня, 11:58ОбществоФото: 1MI
Гигантские цистерны, которые почти месяц охранял экипаж ДПС под Косулино, исчезли. Их увезли ночью 24 января.

Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Напомним, бочки направлялись в Самарканд из Екатеринбурга. Один из автомобилей повредил три колеса о бордюр. После этого автоинспекторы их догнали и заблокировали. Выяснилось, что водители не имели разрешительных документов на груз. Цистерны планировалось эвакуировать, но сотрудники ДПС сделать это не смогли, потому что колеса были заблокированы. В результате была установлена охрана.

10 января перевозчик подал документы для получения разрешения на перевозку. Теперь разрешения получены и цистерны были эвакуированы.

Материалы по теме:
ГИБДДцистерныохрана
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы