Снесен аварийный недостроенный мост на улице Папанина в Нижнем Тагиле

Сейчас рабочие уже завершили снос пролетных строений моста, но пока еще стоит одна опора.
Напомним, сносом объекта занимается компания из Екатеринбурга «Девелон». Она в качестве оплаты получит списанные конструкции моста. Договор об оказании благотворительной помощи был подписан летом 2020 года.
Проектировала мост через реку Тагил в 1990 году компания «Нижнетагильский Мостопоезд». Согласно документам, длина дорожного полотна составляла 185 метров, а самого моста 580 метров. Цена строительства составила 4,5 миллиона рублей. Планировалось, что мост соединит Старую Гальянку и Выю.