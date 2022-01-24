Снесен аварийный недостроенный мост на улице Папанина в Нижнем Тагиле

Снесен аварийный недостроенный мост на улице Папанина в Нижнем Тагиле
Снесен аварийный недостроенный мост на улице Папанина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29ОбществоФото: TagilCity.ru
Аварийный недостроенный мост, расположенный на улице Папанина в Нижнем Тагиле, был снесен. Он длительное время стоял разрушенным.

Сейчас рабочие уже завершили снос пролетных строений моста, но пока еще стоит одна опора.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, сносом объекта занимается компания из Екатеринбурга «Девелон». Она в качестве оплаты получит списанные конструкции моста. Договор об оказании благотворительной помощи был подписан летом 2020 года.

Проектировала мост через реку Тагил в 1990 году компания «Нижнетагильский Мостопоезд». Согласно документам, длина дорожного полотна составляла 185 метров, а самого моста 580 метров. Цена строительства составила 4,5 миллиона рублей. Планировалось, что мост соединит Старую Гальянку и Выю.

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