Свердловская область оказалась на седьмом месте по преступности в России

Свердловская область оказалась на седьмом месте по преступности в России
Свердловская область оказалась на седьмом месте по преступности в России
Сегодня, 19:23ОбществоФото: 1MI
Среди всех регионов России Свердловская область попала на седьмое место по числу преступлений. За минувший год было совершено 54,4 тысячи нарушений закона.

За 2021 год на 1,5% удалось понизить число тяжких и особо тяжких преступлений против личности, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых. Урал стоит в рейтинге после Москвы (143,5 тысячи), Краснодарского края (78,1 тысячи), Московской области (73,7 тысячи), Челябинской области (65,2 тысячи), Санкт-Петербурга (62,7 тысячи) и Ростовской области (58,5 тысячи).

Отмечается, что на территории Свердловской области сотрудники полиции сумели раскрыть все изнасилования за год. Были закрыты 99,2% дел, которые связаны с целенаправленным причинением вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Также на Среднем Урале раскрыты 96,9% убийств, 96,7% разбойных нападений, 86,5% грабежей, 66,4% краж из квартир и 44,8% угона.

В минувшем году установлено 26,2 тысячи нарушителей закона, из которых 4,2 тысячи являются женщинами, а 1,3 тысячи не имели места работы. Число преступлений, связанных с наркотиками, лишь возросло до 5,8 тысячи эпизодов (2,5%).

Напомним, 18 января стало известно, что экс-оперативник уголовного розыска по особо важным делам регионального ГУ МВД Павел Хамрин признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Он помогал сутенерам.

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