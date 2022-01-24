Свора бродячих собак держит в страхе жителей садового товарищества в Екатеринбурге

За последний месяц стая, состоящая не менее чем из 15 псов, разорвала уже семь кошек, рассказывают жители. Люди много раз обращались и в службу отлова, и в администрацию города, но бродячих собак так и не стало меньше. Жители боятся, что они могут начать бросаться на детей.
Всего в СНТ 80 домов, в половине из которых люди живут круглый год. Специалисты службы отлова десять раз выезжали в поселок и за это время поймали лишь четырех собак, сообщает Ура.ру со ссылкой на ЕМУП «Спецавтобаза». Работники муниципального предприятия добавили, что продолжат выезжать в поселок в 2022 году.