Свора бродячих собак держит в страхе жителей садового товарищества в Екатеринбурге

За последний месяц стая, состоящая не менее чем из 15 псов, разорвала уже семь кошек, рассказывают жители. Люди много раз обращались и в службу отлова, и в администрацию города, но бродячих собак так и не стало меньше. Жители боятся, что они могут начать бросаться на детей.