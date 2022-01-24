Тагильчане пожаловались на очереди за льготным лекарством в центральной аптеке

Тагильчане пожаловались на очереди за льготным лекарством в центральной аптеке
Тагильчане пожаловались на очереди за льготным лекарством в центральной аптеке
Сегодня, 22:40ОбществоФото: 1MI
Жителей Нижнего Тагила, желающих получить льготные лекарства, возмутили очереди в центральной аптеке. Также, по словам горожан, их обсуживали крайне медлительно.

Одна из жительниц рассказала, что раньше такого никогда не было. В том году женщина не раз приходила в аптеку и ждала перед собой трех-четырех человек. На месте ей объяснили, что очереди появились из-за привоза.

Бывает лекарств вообще нет, потом они начинают выдавать и народ едет. Мы, например, с Выи,рассказала другая местная жительница.

Многие стоящие в очереди подтвердили, что обычно никто долго не ждет. Как выяснилось, в конце 2021 года льготных лекарств было немного, однако теперь они поступили, поэтому число желающих сильно увеличилось.

Такое у нас происходит в январе–феврале. Работает два человека, но с утра один не вышел — заболел, вызвали из другой аптеки,рассказала ТК «Телекон» заведующая центральной аптекой Наталья Павздерина.

Предполагается, что напряженный режим работы будет длиться еще несколько недель.

Видео:ТК «Телекон»

Напомним, в декабре стало известно, что в Екатеринбурге технический сбой в миграционном центре на улице Сулимова, 46 привел к образованию большой очереди.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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