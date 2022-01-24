Тагильчане пожаловались на очереди за льготным лекарством в центральной аптеке

Одна из жительниц рассказала, что раньше такого никогда не было. В том году женщина не раз приходила в аптеку и ждала перед собой трех-четырех человек. На месте ей объяснили, что очереди появились из-за привоза.
Бывает лекарств вообще нет, потом они начинают выдавать и народ едет. Мы, например, с Выи,рассказала другая местная жительница.
Многие стоящие в очереди подтвердили, что обычно никто долго не ждет. Как выяснилось, в конце 2021 года льготных лекарств было немного, однако теперь они поступили, поэтому число желающих сильно увеличилось.
Такое у нас происходит в январе–феврале. Работает два человека, но с утра один не вышел — заболел, вызвали из другой аптеки,рассказала ТК «Телекон» заведующая центральной аптекой Наталья Павздерина.
Предполагается, что напряженный режим работы будет длиться еще несколько недель.
Напомним, в декабре стало известно, что в Екатеринбурге технический сбой в миграционном центре на улице Сулимова, 46 привел к образованию большой очереди.