Тагильские родители переживают о возвращении школьников на дистант в ближайшие дни

Об этом свидетельствуют сообщения, которые распространяются в родительских чатах школ Нижнего Тагила. В них говорится, что родителей просят напомнить, нужны ли детям ноутбуки и СИМ-карты для того, чтобы выходить в интернет на дистанте.
Ребенок пришел из школы и сказал, что несколько учителей, в том числе и классный руководитель, сказали, что учащихся собираются снова переводить на дистанционное обучение. Дети не хотят, родители тем более,поделилась тагильчанка.
Другая местная жительница рассказала, что получила аналогичное сообщение после 17.00. Она знает, что на Вагонке информация рассылалась среди учащихся минимум пяти школ. На данный момент среди родителей распространяются сведения, что с 1 февраля все школы высадят на дистант.
Напомним, в Екатеринбурге из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведено 67 классов.