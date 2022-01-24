В Екатеринбурге появится огромная скульптура Атланта с небоскребом

Приложив ладони одновременно к двум к отпечаткам, можно будет зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека — расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Так «Атлант стройки» символизирует коллективные труд, силу и мощь строителей,уверяют создатели.