В Екатеринбурге появится огромная скульптура Атланта с небоскребом

Как сообщила пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей», проект архитектурного сооружения готов. Оно состоит из фигуры Атланта с небоскребом на плечах и двух каменных обрамлений с отпечатками руки.
По задумке авторов, памятник будет олицетворением коллективного труда, силы и мощи региональной строительной отрасли.
Приложив ладони одновременно к двум к отпечаткам, можно будет зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека — расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Так «Атлант стройки» символизирует коллективные труд, силу и мощь строителей,уверяют создатели.
В настоящее время осуществляется выбор места для постамента. Среди них рассматриваются: площадка около Дворца молодежи, сквер от улицы Малышева в сторону Цирка, площадь перед ККТ «Космос», и территория возле главного корпуса УрФУ.
Предложения от горожан по этому поводу ждут с 24 января по 5 февраля 2022 в социальных пабликах ВК и Facebook «Атланты стройки». Затем Администрация города совместно с создателями скульптуры сформируют карту локаций для открытого народного голосования за выбор наилучшего места.