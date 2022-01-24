В Екатеринбурге появится огромная скульптура Атланта с небоскребом

В Екатеринбурге появится огромная скульптура Атланта с небоскребом
В Екатеринбурге появится огромная скульптура Атланта с небоскребом
Сегодня, 13:27ОбществоФото: СРО "Уральское объединение строителей"
СРО «Уральское объединение строителей» намерено установить в Екатеринбурге уникальную интерактивную скульптурную композицию.

Как сообщила пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей», проект архитектурного сооружения готов. Оно состоит из фигуры Атланта с небоскребом на плечах и двух каменных обрамлений с отпечатками руки.

По задумке авторов, памятник будет олицетворением коллективного труда, силы и мощи региональной строительной отрасли.

Приложив ладони одновременно к двум к отпечаткам, можно будет зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека — расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Так «Атлант стройки» символизирует коллективные труд, силу и мощь строителей,уверяют создатели.

В настоящее время осуществляется выбор места для постамента. Среди них рассматриваются: площадка около Дворца молодежи, сквер от улицы Малышева в сторону Цирка, площадь перед ККТ «Космос», и территория возле главного корпуса УрФУ.

Предложения от горожан по этому поводу ждут с 24 января по 5 февраля 2022 в социальных пабликах ВК и Facebook «Атланты стройки». Затем Администрация города совместно с создателями скульптуры сформируют карту локаций для открытого народного голосования за выбор наилучшего места.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
памятникскульптураЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы