Военные в Свердловской области назвали историю с АЧС перекладыванием отвественности

Вспышки африканской чумы свиней на Средней Урале произошла осенью прошлого года. К настоящему моменту ситуация под контролем властей. Очаги заболевания, не опасного для человека, но губительного для домашних животных, продезинфецированы.
Вероятными причинами распространения заразы названы свалки возле воинских частей и исправительных колоний. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции с участием первого замгубернатора Свердловской Алексея Шмыкова.
Как сообщает пресс-служба ЦВО, воинские части не могут являться источником вируса АЧС, потому что они не имеют своих подсобных хозяйств. А предоставлением услуг поставки мясной продукции, приготовления пищи, сбора и утилизации пищевых отходов, которые якобы стали причиной распространения инфекции занимается сторонняя организация в лице ООО «Парус».
Согласно результатов исследования, проведенного в профильной лаборатории «Федерального центра охраны здоровья животных» во Владимирской области, в пробах мяса, отобранных в октябре 2021 года в столовых ООО «Парус» совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Свердловской области, возбудитель инфекции африканской чумы свиней не выявлен,пояснили в военном ведомстве.
Речь идет о Еланском военном гарнизоне, который якобы и стал источником АЧС. Военнослужащие считают, что доказательств вины этой организации нет. И называют заявление замгубернатора о причинах вспышки АЧС попыткой перекладыванием ответственности.