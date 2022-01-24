Военные в Свердловской области назвали историю с АЧС перекладыванием отвественности

Как сообщает пресс-служба ЦВО, воинские части не могут являться источником вируса АЧС, потому что они не имеют своих подсобных хозяйств. А предоставлением услуг поставки мясной продукции, приготовления пищи, сбора и утилизации пищевых отходов, которые якобы стали причиной распространения инфекции занимается сторонняя организация в лице ООО «Парус».