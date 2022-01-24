Военные в Свердловской области назвали историю с АЧС перекладыванием отвественности

Военные в Свердловской области назвали историю с АЧС перекладыванием отвественности
Военные в Свердловской области назвали историю с АЧС перекладыванием отвественности
Сегодня, 11:47ОбществоФото: pixabay.com
В штабе Центрального военного округа назвали необоснованными заявления о свалках мусора около военных объектов, якобы ставших источником вспышки африканской чумы свиней.

Вспышки африканской чумы свиней на Средней Урале произошла осенью прошлого года. К настоящему моменту ситуация под контролем властей. Очаги заболевания, не опасного для человека, но губительного для домашних животных, продезинфецированы.

Вероятными причинами распространения заразы названы свалки возле воинских частей и исправительных колоний. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции с участием первого замгубернатора Свердловской Алексея Шмыкова.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, воинские части не могут являться источником вируса АЧС, потому что они не имеют своих подсобных хозяйств. А предоставлением услуг поставки мясной продукции, приготовления пищи, сбора и утилизации пищевых отходов, которые якобы стали причиной распространения инфекции занимается сторонняя организация в лице ООО «Парус».

Согласно результатов исследования, проведенного в профильной лаборатории «Федерального центра охраны здоровья животных» во Владимирской области, в пробах мяса, отобранных в октябре 2021 года в столовых ООО «Парус» совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Свердловской области, возбудитель инфекции африканской чумы свиней не выявлен,пояснили в военном ведомстве.

Речь идет о Еланском военном гарнизоне, который якобы и стал источником АЧС. Военнослужащие считают, что доказательств вины этой организации нет. И называют заявление замгубернатора о причинах вспышки АЧС попыткой перекладыванием ответственности.

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Екатеринбург
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