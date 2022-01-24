За грязь и некачественную еду кафе в Екатеринбурге запретили работать 3 месяца

За грязь и некачественную еду кафе в Екатеринбурге запретили работать 3 месяца
За грязь и некачественную еду кафе в Екатеринбурге запретили работать 3 месяца
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1MI
Судебные приставы в Екатеринбурге опечатали кафе «Навруз». Заведение общепита не сможет работать 90 дней.

Нарушения в кафе выявили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Пол, стены и оборудование кухни на момент проверки были грязными. В горячем цехе нашли личные вещи и одежду сотрудников.

Процесс приготовления блюд тоже вызвал вопросы. Употребляя в пищу еду, посетители заведения рисковали своим здоровьем, отмечают в областном управлении ФССП.

Надзорный орган обратился в суд и добился приостановки работы кафе «Навруз» на 90 суток. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, после чего выехали на адрес и опечатали вход.

Сюжеты:
Екатеринбург
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