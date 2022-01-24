Заброшенный детский сад на Выйской будет продан в Нижнем Тагиле

В план приватизации муниципального имущества на 2022 год включено здание детского сада на ВМЗ, который был заброшен. Данное предложение администрация Нижнего Тагила направила в гордуму.

Планируется продать строение, расположенное на Выйской, 35. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров и землю под ним. Вплоть до 1997 года в помещении работал детский сад, однако он закрылся и здание передали под миграционный отдел и полицейский участок, который в свою очередь прекратил существование в 2015 году, сообщает ИА «Все новости». Замначальника управления муниципальным имуществом Вадим Хватаев заявил, что в октябре минувшего года помещение попало в муниципальную казну. Оценив состояние, чиновники приняли решение включить здание в прогнозный план приватизации. Приблизительная стоимость — 4 миллиона рублей. Напомним, в сентябре минувшего года стало известно, что планируется приватизировать памятник истории и культуры местного значения XIX века Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле. Он находится в руинированном состоянии. Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать

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