Заброшенный детский сад на Выйской будет продан в Нижнем Тагиле

Заброшенный детский сад на Выйской будет продан в Нижнем Тагиле
Заброшенный детский сад на Выйской будет продан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:09ОбществоФото: 1MI
В план приватизации муниципального имущества на 2022 год включено здание детского сада на ВМЗ, который был заброшен. Данное предложение администрация Нижнего Тагила направила в гордуму.

Планируется продать строение, расположенное на Выйской, 35. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров и землю под ним. Вплоть до 1997 года в помещении работал детский сад, однако он закрылся и здание передали под миграционный отдел и полицейский участок, который в свою очередь прекратил существование в 2015 году, сообщает ИА «Все новости».

Замначальника управления муниципальным имуществом Вадим Хватаев заявил, что в октябре минувшего года помещение попало в муниципальную казну. Оценив состояние, чиновники приняли решение включить здание в прогнозный план приватизации. Приблизительная стоимость — 4 миллиона рублей.

Напомним, в сентябре минувшего года стало известно, что планируется приватизировать памятник истории и культуры местного значения XIX века Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле. Он находится в руинированном состоянии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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