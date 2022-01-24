Жители Екатеринбурга вновь заметили танки вблизи города

Жители Екатеринбурга вновь заметили танки вблизи города
Жители Екатеринбурга вновь заметили танки вблизи города
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили танки, которые везли по Челябинскому тракту в сторону областной столицы.

Танки были замечены в районе Кашино, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.

Напомним, что это уже не первый раз, когда местные жители замечают военную технику недалеко от города. Ранее сообщалось, что это было связано с плановыми учениями.

Сюжеты:
Екатеринбург
танкиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы