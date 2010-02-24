На Урале начались выплаты родителям за частные детсады
Родители воспитанников частных и мини-детских садов в Свердловской области начали получать компенсацию.
В январе этого года в законодательную базу региона, касающуюся родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, были внесены изменения. С 2010 году компенсацию за содержание малышей будут получать и те родители, чьи дети посещают негосударственные детские сады. Она определяется исходя из среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных детских садах, которая составляет в Свердловской области 1 тысячу 23 рубля в месяц.
В результате родители воспитанников частных и мини-садиков будут получать 20% от этой суммы за одного ребенка, 50% — за двух и 70% — за трех. Иными словами, «скидка» на посещение негосударственного детского сада на Среднем Урале составит 204 рубля в месяц (2 тысячи 455 в год) для одного ребенка, 511 рублей — для двух и 716 рублей для трех детей.
Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе Министерства социальной защиты населения Свердловской области, бухгалтеры и делопроизводители дошкольных учреждений уже начали расчет компенсаций для уральских родителей. При этом мамы и папы должны рассчитывать на компенсацию за половину 2008 года, январь и февраль — первые выплаты должны состояться в марте. Как уверяют в министерстве, «компенсации получат все без исключения».