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Представители г. Нижний Тагил приняли участие в торжественных мероприятиях в Кривом Роге
Сюжеты:
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Представители г. Нижний Тагил приняли участие в торжественных мероприятиях в Кривом Роге

24 февраля 2010, 20:09ОбществоArtem
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