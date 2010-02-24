Представители г. Нижний Тагил приняли участие в торжественных мероприятиях в Кривом Роге

Тагильчане побывали на приеме у городского головы Кривого Рога Юрия Любоненко, передали криворожанам поздравительный адрес от имени Главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой, а также подарили побратимам символ нашего города - каменную статуэтку рудокопа. А депутат Нижнетагильской городской Думы, директор кадетской школы №21 Алексей Казаринов передал криворожским школьникам письма от их тагильских сверстников с предложениями о дружбе. В честь предстоящего юбилея Великой Победы письма были сложены в виде фронтовых треугольников.