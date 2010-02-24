Представители г. Нижний Тагил приняли участие в торжественных мероприятиях в Кривом Роге
Официальная делегация г. Нижний Тагил, в составе которой были заместитель Главы Администрации города Андрей Ларин, депутат Нижнетагильской городской Думы Алексей Казаринов, руководитель аппарата Администрации города Вячеслав Данилов, вернулась из Кривого Рога, где тагильчане приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 66-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Тагильчане побывали на приеме у городского головы Кривого Рога Юрия Любоненко, передали криворожанам поздравительный адрес от имени Главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой, а также подарили побратимам символ нашего города - каменную статуэтку рудокопа. А депутат Нижнетагильской городской Думы, директор кадетской школы №21 Алексей Казаринов передал криворожским школьникам письма от их тагильских сверстников с предложениями о дружбе. В честь предстоящего юбилея Великой Победы письма были сложены в виде фронтовых треугольников.
Мероприятия, посвященные 66-й годовщине освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков, состоялись 19 февраля. Тагильчане возложили цветы к монументу «Победа», посмотрели военный парад, а также приняли участие в торжественном вечере, который состоялся в театре драмы и музыкальной комедии им. Т.Г.Шевченко.
Сегодня в Кривом Роге проживает 29 ветеранов-участников освобождения города, 1800 участников боевых действий и 29 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.