Россия готова уже завтра отменить визы с Европой

Представители ЕС во главе с высоким представителем ЕС по международным делам и политике безопасности баронессой Кэтрин Эштон находятся с визитом в Москве. «Основная цель в двусторонних отношениях — введение безвизового режима», — напомнил российский министр.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что консультации экспертов по этому вопросу пройдут успешно и вопросы о безвизовом режиме будут урегулированы в ближайшее время. Как подчеркнул Лавров, Россия готова перейти к безвизовому режиму хоть завтра. Cегодня же с Эштон встретился президент России Дмитрий Медведев.