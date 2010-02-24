Россия готова уже завтра отменить визы с Европой
24 февраля 2010, 20:06ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с делегацией Европейского союза.
Представители ЕС во главе с высоким представителем ЕС по международным делам и политике безопасности баронессой Кэтрин Эштон находятся с визитом в Москве. «Основная цель в двусторонних отношениях — введение безвизового режима», — напомнил российский министр.
По его словам, Россия рассчитывает на то, что консультации экспертов по этому вопросу пройдут успешно и вопросы о безвизовом режиме будут урегулированы в ближайшее время. Как подчеркнул Лавров, Россия готова перейти к безвизовому режиму хоть завтра. Cегодня же с Эштон встретился президент России Дмитрий Медведев.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей