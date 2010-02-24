Снижение ставки рефинансирования оживит экономику

Банк России снижает ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 8,5% годовых. Одновременно снижаются процентные ставки по операциям ЦБ — также на 0,25 процентного пункта.Основой для снижения процентных ставок послужили благоприятная динамика индекса потребительских цен (на 15 февраля 2010 года годовая инфляция снизилась до 7,6% по сравнению с 13,4% на аналогичную дату предыдущего года) и отсутствие в обозримой перспективе значимых рисков ускорения инфляции и превышения ее официального прогноза на 2010 год.

Как ожидается, действия Банка России по снижению процентных ставок будут способствовать созданию благоприятных условий для восстановления устойчивого экономического роста. Как отмечают в Центробанке, дальнейшие шаги по изменению процентных ставок будут осуществляться с учетом развития инфляционных тенденций, динамики показателей производственной активности и состояния внутреннего финансового рынка. В прошлом году Банк России изменял ставку рефинансирования десять раз, каждый раз в сторону снижения. В этом году это лишь первое изменение ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о процентных ставках, состоится в марте 2010 года.