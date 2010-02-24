Житель Свердловской области нашел «клад» с боеприпасами
За добровольную сдачу боеприпасов жителю г. Кушва будет выплачено почти 59 тысяч рублей.
Житель города Кушва Александр Баранов случайно обнаружил на своем садовом участке 12 тысяч патронов.Такое внушительное количество боеприпасов мужчина обнаружил на своем садовом участке совершенно случайно. Сад Александр приобрел только в прошлом году и до весны решил произвести все строительные работы. При ремонте крыши на веранде он отодвинул дряхлые доски и увидел сотни патронов. Александр Баранов вспомнил о заметке, которую прочитал на Интернет-портале Кушвы. В ней сотрудники отдела внутренних дел по Кушвинскому городскому округу подробно разъяснили гражданам нормы действующего законодательства, в соответствии с которыми оружие и боеприпасы, хранящиеся незаконно, необходимо сдавать в милицию. За добровольную сдачу оружия каждый гражданин гарантированно получает хорошее материальное вознаграждение. Уже на следующий день невольный обладатель боеприпасов принес свою находку в ОВД по Кушвинскому городскому округу.
В отделе лицензионно-разрешительной работы подсчитали: Александр Баранов нашел 11 тысяч 750 малокалиберных патронов. Сотрудники милиции выразили кушвинцу благодарность и сообщили, что ему будет начислено заслуженное материальное вознаграждение. Выплата за сданные в ОВД патроны составит 58 тысяч 750 рублей.
В 2010 году Александр стал далеко не первым жителем области, сдавшим в ОВД незаконно хранящееся оружие. Только за январь текущего года граждане добровольно сдали в милицию 17 единиц огнестрельного оружия, 5 единиц газового, 5109 боеприпасов к оружию и 14,1 кг взрывчатых веществ. На данный момент гражданам, добровольно сдавшим в этом году оружие и боеприпасы, уже начислено 133 тысячи 140 рублей.