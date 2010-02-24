Житель Свердловской области нашел «клад» с боеприпасами

Житель города Кушва Александр Баранов случайно обнаружил на своем садовом участке 12 тысяч патронов.Такое внушительное количество боеприпасов мужчина обнаружил на своем садовом участке совершенно случайно. Сад Александр приобрел только в прошлом году и до весны решил произвести все строительные работы. При ремонте крыши на веранде он отодвинул дряхлые доски и увидел сотни патронов. Александр Баранов вспомнил о заметке, которую прочитал на Интернет-портале Кушвы. В ней сотрудники отдела внутренних дел по Кушвинскому городскому округу подробно разъяснили гражданам нормы действующего законодательства, в соответствии с которыми оружие и боеприпасы, хранящиеся незаконно, необходимо сдавать в милицию. За добровольную сдачу оружия каждый гражданин гарантированно получает хорошее материальное вознаграждение. Уже на следующий день невольный обладатель боеприпасов принес свою находку в ОВД по Кушвинскому городскому округу.