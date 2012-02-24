Фильм-победитель 68-го Венецианского фестиваля покажут сегодня в «Красногвардейце»
24 февраля 2012, 12:38Общество
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Фильм «Фауст», ставший победителем Венецианского фестиваля в 2011 году, покажут сегодня в «Красногвардейце». Киносеанс в рамках клуба «Киногурман» начнется в 18.00.
Лента сложная для восприятия и потребует больших душевных иинтеллектуальных затрат от зрителя, рассказала руководитель киноклубаИрина Бакуменко.
В основу ленты Александра Сокурова легла первая часть одноименногопроизведения Гёте. «Фауст» завершает сокуровскую историческуютетралогию, в которую также входят фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце».
«Фауст» – фильм для серьезного зрителя. Если настроя на серьезное кино у вас нет, посмотрите мультики онлайн– отечественные и зарубежные, в хорошем качестве и бесплатно.
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