Фильмы с большим количеством спиртного могут привести к алкоголизму зрителей

По словам экспертов, любители подобных фильмов подвержены этому риску вдвое больше, чем те, кто их смотрит редко. Именно поэтому эксперты советуют родителям внимательно следить, какими фильмами увлекаются их дети, а голливудским киностудиям - отказаться от присутствия алкогольной продукции в кадре, как это уже сделано с табачными изделиями. Команда ученых из ряда университетов США приравняла фильмы к вирусу гриппа.

В течение двух лет специалисты проводили телефонные интервью с 6500 детьми в возрасте от 10 до 14 лет (к моменту начала исследования). Они интересовались их предпочтениями в кино, спрашивали об отношении к алкоголю и о том, потребляли ли они напитки без ведома родителей.

В результате выяснилось, что чрезмерный просмотр фильмов со сценами, где герои употребляют алкоголь, был одним из самых важных факторов с точки зрения потребления спиртного детьми в будущем. Не менее значимым был и фактор наличия друзей, питающих слабость к алкоголю.