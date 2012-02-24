К 2013 году Уралвагонзавод представит новую боевую машину

Техперевооружение производств УВЗ идет в соответствии с поставленнойглавой правительства РФ Владимиром Путиным задачей. О необходимостимодернизации оборонно-промышленного комплекса страны говорится в статьеВладимира Путина «Быть сильными: гарантии национальной безопасности дляРоссии», которая опубликована на этой неделе в «Российской газете».

«В предстоящее десятилетие в войска поступит свыше 2 тысяч 300современных танков», - говорится в статье Владимира Путина. По словампремьер-министра, «задача предстоящего десятилетия заключается в том,чтобы новая структура Вооружённых Сил смогла опереться на принципиальноновую технику. На технику, которая "видит" дальше, стреляет точнее,реагирует быстрее, чем аналогичные системы любого потенциальногопротивника».

В общей сложности в предстоящее десятилетие на модернизацииоборонно-промышленного комплекса России выделяется порядка 23 триллионоврублей, сказано в статье. Многомиллиардные средства пойдут в том числена развитие Уралвагонзавода, добавляет пресс-служба корпорации.