Компания Citroen рассекретила «заряженный» вариант хэтчбека DS4

Более детальная информация о технической начинке хэтчбека, а также его динамические характеристики пока не раскрываются. Кроме того, «заряженный» хэтчбек получит более агрессивный обвес кузова с большим передним воздухозаборником, расширенную колею, заниженную подвеску и более мощные тормозные механизмы. В начале 2010 года «горячая» версия появилась у младшей модели из линейки DS – DS3. Она получила 207-сильный турбомотор объемом 1,6 литра и шестиступенчатую механическую коробку передач. Первую «сотню» хэтчбек с такой силовой установкой набирает за 6,5 секунды. Максимальная скорость – 235 километров в час.