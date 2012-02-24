Компания Citroen рассекретила «заряженный» вариант хэтчбека DS4
24 февраля 2012, 08:18ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Citroen опубликовала первые изображения прототипа «заряженной» модификации хэтчбека Citroen DS4 — Racing. Новинка дебютирует в начале марта на Женевском моторшоу. Спортивный вариант модели DS4 будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 260 лошадиных сил.
Более детальная информация о технической начинке хэтчбека, а также его динамические характеристики пока не раскрываются. Кроме того, «заряженный» хэтчбек получит более агрессивный обвес кузова с большим передним воздухозаборником, расширенную колею, заниженную подвеску и более мощные тормозные механизмы. В начале 2010 года «горячая» версия появилась у младшей модели из линейки DS – DS3. Она получила 207-сильный турбомотор объемом 1,6 литра и шестиступенчатую механическую коробку передач. Первую «сотню» хэтчбек с такой силовой установкой набирает за 6,5 секунды. Максимальная скорость – 235 километров в час.
Фото Citroen
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей