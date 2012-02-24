Кроссовер Lamborghini покажут публике в апреле

Кроме того, в Китае имеется устойчивый спрос на подобные автомобили: по данным агентства Bloomberg, срок ожидания очереди на покупку кроссовера Porsche Cayenne на китайском рынке приближается к одному году. Кроме того, аналитическое агентство HIS Automotive приводит следующие данные: продажи роскошных кроссоверов в Китае в ближайшие годы должны вырасти на 49%. Это в три раза превышает предполагаемый рост сегмента в остальном мире, где продажи автомобилей подобного класса должны увеличиться всего на 18%. Как заявил агентству Bloomberg директор Lamborghini по азиатскому и тихоокеанскому региону Кристиан Мастро, здесь любят большие автомобили, и все производители выпускают специальные модели для китайского рынка. Предполагается также, что именно в Китае состоится и премьера первого в истории кроссовера марки Bentley. Не исключено, что для его разработки будет использована та же самая платформа, которая задействована для строительства не только кроссовера Lamborghini, но и для выпуска нового поколения Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Правда, пока не уточняется, когда именно Bentley покажет свою разработку. Добавим, что пекинская премьера Lamborghini состоится в ранге концепта, а к серийному производству кроссовер обещают подготовить к 2015 году.