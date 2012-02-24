Минобразования определило сроки сдачи ЕГЭ в 2012 году

20 апреля пройдет экзамен по русскому языку, 23-го — по иностранному языку, географии, химии и истории. 26 апреля будетэкзамен по математике, 2 мая — по информатике и ИКТ, биологии,обществознанию, литературе и физике. Сновасдать ЕГЭ по любому предмету можно будет 4 мая, пишет «Российскаягазета».

Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая с экзаменов по информатике и ИКТ,биологии, истории. 31 мая пройдет испытание по русскому языку, 4 июня —по иностранному и химии, 7 июня — по математике, 13 июня —по обществознанию, химии, 16 июня — по географии и литературе. Какобычно, для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзаменили выполнить работу, предусмотрены резервные дни.