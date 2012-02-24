Минобразования определило сроки сдачи ЕГЭ в 2012 году
Досрочная сдача ЕГЭ начнется в конце апреля, основная волна — к концу мая.
20 апреля пройдет экзамен по русскому языку,
Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая с экзаменов по информатике и ИКТ,биологии, истории. 31 мая пройдет испытание по русскому языку, 4 июня —по иностранному и химии, 7 июня — по математике, 13 июня —по обществознанию, химии, 16 июня — по географии и литературе. Какобычно, для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзаменили выполнить работу, предусмотрены резервные дни.
У выпускниковшкол прошлых лет, выпускников лицеев, колледжей, ПТУ, техникумов,которые не смогли по каким-то причинам сдать ЕГЭ в основную волну, будет возможность пройти тесты в июле. Если выпускники школ сдали ЕГЭ по русскомуязыку или математике на двойку, им разрешается пересдать экзамен: русский язык 31-го мая и 7-го июля, математику —7-го июня и 10-го июля. 16-го июля можно пересдавать оба предмета.