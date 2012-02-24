Пленка термоусадочная и её применение

Следует отметить, что пленка термоусадочнаяполучила особенно широкое распространение, ведь многие её качества досих пор считаются непревзойденными. Название её вытекает из свойствазначительно сокращаться под воздействием сравнительно большихтемператур. Сокращение это может достигать 50%, что способствуетсерьезному уплотнению упакованного товара. Понятно, что на небольшомскладе или магазине объемность упаковки будет играть решающую роль привыборе её метода.

Российский производитель, в отличие отзападного, использует усадочные пленки, в основном, для обертыванияпродовольственных товаров. За границей же на эти цели уходит всего до10% пленок, чем и обусловлена ее универсальность.

Сферой примененияданного изделия чаще всего становится упаковка:

• хлеба и хлебобулочных изделий, придающая хлебу эстетичный вид и более длительный срок хранения;

• полуфабрикатов и кондитерских изделий на лотках. С учетом жесткостилотка, такая упаковка надежно сохранит продукт от механическихповреждений;

• птицы и мяса, увеличивающая срок их хранения за счет герметичности, а также придающая удобство розничной торговле;

• бутылок, банок, пакетов с всевозможными напитками;

• бумажных изделий – бумаги для принтера, газет, журналов;

• защита продукции, относящейся к металлообрабатывающей ирадиоэлектронной промышленности, хотя, в некоторых случаях, резоннеебыло бы купить ветошь;

• химических, медицинских и парфюмерных товаров, а также хозяйственных изделий;

• групповая или поддонная упаковка строительных и отделочных материалов(штапика, плинтусов, обоев и других длинномерных изделий), а такжеразличных носителей информации (видеокассет и компакт-дисков) исувениров.