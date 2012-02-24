Применение пневматического инструмента

В современном мире стал очень востребованным довольно простой, но при этом долговечный и удобный инструмент, который не использует электричества, может обеспечивать высокую безопасность и уменьшать издержки при производстве. Таким является пневматический инструмент, отлично себя зарекомендовавший. Особо популярными в Екатеринбурге стали пневмогайковерт, фрезерные машины, шуруповерты, дрели и многие другие инструменты, которые работают благодаря сжатому воздуху. Необходимо отметить, что очень часто данное оборудование используются на заводах, в мастерских и автосервисах.

Очень удобен, по своей сути, пневматический инструмент является специальным оборудованием, работающим на специальном газе, который подается под высоким давлением, или же на сжатом воздухе. Например, пневмогайковерт работает благодаря тому, что специальный компрессор производит сжатый воздух. Сам компрессор может быть как встроенным в инструмент, так и поставляться с ним в комплекте. Также его можно покупать отдельно. Кроме того, данный инструмент может хорошо работать и на углекислом газе. Основная отличительная черта заключается в том, что он является более безопасным, гораздо более дешевым в использовании и обслуживании, чем подобные электрические аналоги. Дополнительными преимуществами пневматического инструмента является высокая эффективность и мощность. Самый распространенное оборудование этого типа – пневмоинструмент для автосервисов, (краскопульты, краскораспылители, пневматические отвертки, гайковерты и тому подобное), шлифовальный и гвоздезабивной инструмент. Стоит также отметить, что одними из первых таких инструментов был пневмогайковерт. В последнее время пользуется все большей и большей популярностью благодаря отличным рабочим качествам и техническим характеристикам.