Применение пневматического инструмента
Сегодня пневматический инструмент, в частности пневмогайковерт, является достаточно востребованным в Екатеринбурге. Применятся он мастерами на станциях техобслуживания, автосервисах и является там, по сути, не заменимым.
В современном мире стал очень востребованным довольно простой, но при этом долговечный и удобный инструмент, который не использует электричества, может обеспечивать высокую безопасность и уменьшать издержки при производстве. Таким является пневматический инструмент, отлично себя зарекомендовавший. Особо популярными в Екатеринбурге стали пневмогайковерт, фрезерные машины, шуруповерты, дрели и многие другие инструменты, которые работают благодаря сжатому воздуху. Необходимо отметить, что очень часто данное оборудование используются на заводах, в мастерских и автосервисах.
Очень удобен, по своей сути, пневматический инструмент является специальным оборудованием, работающим на специальном газе, который подается под высоким давлением, или же на сжатом воздухе. Например, пневмогайковерт работает благодаря тому, что специальный компрессор производит сжатый воздух. Сам компрессор может быть как встроенным в инструмент, так и поставляться с ним в комплекте. Также его можно покупать отдельно. Кроме того, данный инструмент может хорошо работать и на углекислом газе. Основная отличительная черта заключается в том, что он является более безопасным, гораздо более дешевым в использовании и обслуживании, чем подобные электрические аналоги. Дополнительными преимуществами пневматического инструмента является высокая эффективность и мощность. Самый распространенное оборудование этого типа – пневмоинструмент для автосервисов, (краскопульты, краскораспылители, пневматические отвертки, гайковерты и тому подобное), шлифовальный и гвоздезабивной инструмент. Стоит также отметить, что одними из первых таких инструментов был пневмогайковерт. В последнее время пользуется все большей и большей популярностью благодаря отличным рабочим качествам и техническим характеристикам.
Особо стоит рассмотреть пневматический гайковерт, который предназначен для отворачивания и затяжки резьбовых соединений со специальным контролируемым моментом. Данный пневмогайковерт используется при работе, где необходим очень высокоточный момент затяжки, а чаще всего это при работах на СТО и автосервисах, при сборке грузовых автомобилей и других крупных машин. Главная его особенность заключается в ударно–импульсивном моменте, обеспечивающим различным гайковертам этого типа довольно большой крутящий момент, а это позволяет без особых проблем отворачивать покрытые краской, заржавевшие или старые болтовые соединения. Как правило, данный гайковерт состоит из пневматического цилиндра двухстороннего действия и корпуса. В корпусе инструмента располагается ось с внутренним квадратным отверстием для размещения различных сменных головок и силовой рычаг с храповым механизмом. Такой пневматический инструмент будет очень удобным и полезным для всех, а особенно он хорош при ремонте автомобилей. Благодаря ему вы довольно быстро и без особых усилий сможете открутить или закрутить устаревшие болты и гайки. Самое главное в этом вопросе – это приобретение высококачественного товара. Если вы приобретёте плохой и не проверенный инструмент, возможно, очень скоро он выйдет из строя и вам даже придется покупать новый.