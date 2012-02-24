Разъяснения работы системы впрыска этанола

Стремление к совершенству топливных смесей не стоит на месте.

Благодаря освоению системы прямого впрыска топлива, работающие в команде бензин и этанол, имеют все шансы превзойти дизельное топливо в эффективности. Нам кажется что мы стоим на пороге совершенствования запчастей для иномарок, а именно топливных систем. И вот почему.

Прошли десятилетия с тех пор, как стало известно, что этанол прекрасная добавка к топливу. Конечно, если бензин полностью заменить этанолом, то расход топлива на 100 км пути резко возрастет. Но с другой стороны, этанол имеет большее октановое число – 100, в то время как октановое число бензина колеблется от 85 до 100, а это значит, что степень сжатия этанола гораздо выше. Конечно существует и бензин с таким октановым числом, но он очень дорогой и не получил широкого распространения. Максимум, что мы можем встретить, это бензин с октановым числом 94. Еще одним плюсом этанола является то, что когда он переходит из жидкого состояния в газообразное (на пути к сгоранию), он поглощает в 2,6 раза больше тепла, чем бензин, а это весьма полезный охлаждающий эффект. Итак, как же нам воспользоваться всеми этими преимуществами и оптимизировать роль этанола в современном транспорте? Давайте заглянем в учебники по истории.

Во время второй мировой войны BMW и Daimler-Benz распыляли смесь этанола и воды в двигатели самолета с наддувом для предотвращения детонации (преждевременное воспламенение топливо-воздушного заряда). В США, послевоенный GM применил аналогичные исследования для своего автомобиля мечты LeSabre, который был оснащен двигателем V-8 с наддувом работающем как на бензине, так и на метаноле. В 1962 году это проложило путь к Oldsmobile F-85 Jetfire, первый в мире автомобиль с турбированным двигателем, который ездил на «турборакетной жидкости» - смесь воды, этанола и ингибитора коррозии.

В настоящее время гонщики используют любые виды жидкости – вода, спирт, нитрометан, заменитель свинца и даже закись азота – в погоне за мощностью двигателя. Автопроизводители при поддержке местного правительства проводят различные исследования по поиску альтернативного топлива. Например, Chrysler проводит эксперименты, направленные на изобретение двигателя, который может работать как на бензине, так и на дизельном топливе. Но на протяжении многих лет для нас, потребителей, самым главным всегда оставался вопрос экономии, т.е. проехать как можно больше километров на как можно меньшем количестве топлива. Решением данной проблемы может послужить три составляющие: бензин, Е85, и прямой впрыск топлива.

Два исследовательских института, базирующийся в Остине и в Кембридже, работают над тестовыми двигателями Е-85, суть которых состоит в том, чтобы сделать работу топлива более эффективной, без всех громоздких систем впрыска под высоким давлением.

Оба института предлагают агрессивный турбонаддув, со степенью сжатия в 12.0:1 и около половины нормального перемещения поршня. Двигатель использует октановые датчики, переменный подъем клапанов, изменение времени зажигания, чтобы использовать весь поступающий в топливный бак этанол наиболее эффективно. Представители Кембриджа предлагают добавить вторую полноценную топливную систему, которая будет задействована только в случае полной нагрузки на автомобиль.

Тяжелые пикапы являются первыми претендентами на новую технологию в топливной системе. Оба исследовательских института возлагают большие надежды на топливные системы, работающих на этаноле, которые вытеснят дизельное топливо с рынка. Беря во внимание тот факт, что производители совсем не против этаноловых ускорителей, он, как вспомогательный элемент топлива может вскоре оказаться на рынке.