Ремонт. Инструкция по выживанию.

Итак, вот он тот момент, которого вы так долго ждали, ради которого ночами сидели за чертежами и подсчитывали, сколько вам еще нужно накопить, чтобы осуществить ремонт своей мечты. Но для большинства людей ремонт становится настоящим испытанием и после его завершения возникает стойкое впечатление, что теперь вы сможете пережить что угодно, включая ядерную войну.

Многие люди, затевая ремонт, представляют его приблизительно следующим образом: в коридоре вдоль стен аккуратными стопками сложена плитка, вдоль стены стоят листы фанеры, шпаклевки, краска и другие стройматериалы. А интеллигентные строители в чистых строительных костюмах и касках (все как в квартирном вопросе) берут материалы из стопок по мере надобности и сразу же убирают строительный мусор в специально купленные для этих целей мешки, которые местный дворник Ашот (за небольшую доплату), распевая народные песни и пританцовывая, относит на помойку. Вы в это время проживаете в своей квартире, в свободной от ремонта комнате и в ус не дуете.

На деле все это выглядит несколько иначе. Горы стройматериалов, строительного мусора и мебели навалены тут и там, надежно блокируя все входы и выходы. Чтобы пробраться в туалет или ванную нужно проявить чудеса эквилибристики вперемешку с йогой. Цементная пыль повсюду: на мебели, одежде, постели и даже в еде. Грязь расползается по квартире совершенно невероятным образом. Строительный мусор поджидает вас в самых неожиданных местах. А дикого вида рабочие слоняются по квартире, бесцеремонно вторгаясь в ваше пространство. Кошка (или собака) бегает грязная и грызет новенькие рулоны обоев… Многие после всего этого задаются вопросом: как пережить ремонт и не потерять присутствие духа? Очень просто – нужно его грамотно организовать.

Когда планируете, ремонт закладывайте отдельную статью расходов на аренду квартиры посуточно в Нижнем Тагиле. Забирайте ценные вещи и домашних животных и уезжайте от ремонта подальше. Только учтите, что квартиры посуточно лучше снимать недалеко от дома, чтобы у вас была возможность контролировать рабочих.

Тщательно оберните мебель и технику полиэтиленовой пленкой. Уберите все хрупкие вещи.

Никогда не платите по предоплате. Только за фактически выполненную работу и под роспись. И никаких исключений.

Четко оговаривайте сроки начала и окончания работ. Заключите договор, где будут четко прописаны штрафы за простой по вине рабочих.

Внимательно отнеситесь к вопросу выбора работников, которые будут осуществлять ремонт. Лучше, если у них будут положительные рекомендации от знакомых вам людей (друзей, родственников, коллег по работе).

Всегда четко и ясно ставьте задачи, не жалейте времени на подробное объяснение рабочим поставленных перед ними задач.

Расходные материалы для ремонта либо закупайте сами, либо всегда внимательно проверяйте чеки на покупку и контролируйте, насколько грамотно потрачены ваши средства. И обязательно ведите учет расходов и сохраняйте чеки.

Внимательно и тщательно принимайте работу и требуйте устранения брака в случае наличия такового.