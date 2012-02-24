Ремонт. Инструкция по выживанию.
Когда планируете ремонт, закладывайте отдельную статью расходов на аренду квартиры посуточно в Нижнем Тагиле. Забирайте ценные вещи и домашних животных и уезжайте от ремонта подальше.
Итак, вот он тот момент, которого вы так долго ждали, ради которого ночами сидели за чертежами и подсчитывали, сколько вам еще нужно накопить, чтобы осуществить ремонт своей мечты. Но для большинства людей ремонт становится настоящим испытанием и после его завершения возникает стойкое впечатление, что теперь вы сможете пережить что угодно, включая ядерную войну.
Многие люди, затевая ремонт, представляют его приблизительно следующим образом: в коридоре вдоль стен аккуратными стопками сложена плитка, вдоль стены стоят листы фанеры, шпаклевки, краска и другие стройматериалы. А интеллигентные строители в чистых строительных костюмах и касках (все как в квартирном вопросе) берут материалы из стопок по мере надобности и сразу же убирают строительный мусор в специально купленные для этих целей мешки, которые местный дворник Ашот (за небольшую доплату), распевая народные песни и пританцовывая, относит на помойку. Вы в это время проживаете в своей квартире, в свободной от ремонта комнате и в ус не дуете.
На деле все это выглядит несколько иначе. Горы стройматериалов, строительного мусора и мебели навалены тут и там, надежно блокируя все входы и выходы. Чтобы пробраться в туалет или ванную нужно проявить чудеса эквилибристики вперемешку с йогой. Цементная пыль повсюду: на мебели, одежде, постели и даже в еде. Грязь расползается по квартире совершенно невероятным образом. Строительный мусор поджидает вас в самых неожиданных местах. А дикого вида рабочие слоняются по квартире, бесцеремонно вторгаясь в ваше пространство. Кошка (или собака) бегает грязная и грызет новенькие рулоны обоев… Многие после всего этого задаются вопросом: как пережить ремонт и не потерять присутствие духа? Очень просто – нужно его грамотно организовать.
Ремонт – это стихийное бедствие. Вам будет легче его пережить, если вы будете приходить в охваченную ремонтом квартиру только проверить рабочих. Да, вы потратитесь на аренду квартиры на сутки в Нижнем Тагиле, но здоровье и нервы, которые вы сбережете, стоят гораздо дороже.