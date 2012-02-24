Россияне установили мировой рекорд скорости на тракторе
24 февраля 2012, 08:11ОбществоРОман БОТов
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В Ростовской области трактор установил мировой рекорд скорости в своем классе транспортных средств, разогнавшись до 121 километра в час. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Бизон», участвовавшей в подготовке трактора-рекордсмена. Испытания проходили на льду замерзшего озера в селе Киселево.
В них участвовал трактор, построенный на базе 25-летнего «Беларуса». В ходе модернизации конструкторы подвергли переработке двигатель, трансмиссию и топливную аппаратуру. В качестве пилота выступил мастер спорта международного класса по автоспорту, генеральный директор компании «Бизон» Сергей Суховенко. Предыдущий рекорд скорости среди тракторов был поставлен той же сельскохозяйственной машиной в 2009 году – тогда «Беларуса» удалось разогнать до 85 километров в час.
Фото компании Бизон
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