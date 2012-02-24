С Днем Красной армии, дорогие товарищи!

По историческим сводкам, он начал праздноваться с 1923 года. Тогда в честь Дня Красной Армии и Флота впервые был издан приказ Реввоенсовета Республики. В 1946 году знаменательный день получил другое название: День Советской Армии и Военно-Морского флота. И уже с 1992 года праздник стал отмечаться именно как День защитника Отечества. О том, как отмечали в Тагиле День Красной армии, и о других темах номера читайте далее.

День Красной армии в Нижнем Тагиле

С большим подъемом встретили трудящиеся Тагила праздник Красной армии.На предприятиях, новостройках, рудниках проведены торжественныезаседания и беседы о Красной армии и задачах обороны нашей страны. Вшколах и красных уголках красногвардейцы и красные партизаны рассказалисвои воспоминания о гражданской войне.

Накануне праздникапроведены районные стрелковые соревнования, в которых участвовалиосоавиахимовцы (члены Общества содействия обороне, авиационному ихимическому строительству – примечание Tagilcity.ru) Уралвагонстроя,Тагилстроя, Высокогорского железного рудника, горно-металлургического ипедагогического техникумов. Успешно прошли также районные соревнованияюных ворошиловских стрелков. Команда школы №5, занявшая первое место всоревнованиях, выбила из мелкокалиберной винтовки из 75 возможных – 71очко.

22 февраля на всех военно-учебных пунктах состоялисьторжественные заседания, посвященные дню Красной армии. На заседанияхподведены итоги обучения допризывников второй очереди.

23 февраляв клубе Пермской железной дороги проведен торжественный пленумгородского совета. Прибывшая на пленум делегация допризывниковпреподнесла пленуму фото-альбом, в котором отражен ход обучения навоенно-учебных пунктах допризывников второй очереди.

Сегодня, 24февраля, в честь 18 годовщины Красной армии проводится физкультурныйпарад, в котором примут участие все физкультурные коллективы города иновостроек.

На лыжах, на Руш

Молодежь вагонного участка станции Тагил сдает нормы на значки«Ворошиловский стрелок» и ГТО. 17 февраля 5 человек – проводницы т.т.Забелина, Курнева и др. – сдали нормы на значок «Готов к санитарнойобороне».

В день празднования 18 годовщины Красной армии комсомольская организация провела лыжную вылазку на Руш.

Растет спрос на учебники иностранных языков

В нашем районе заметно повышается интерес к иностранным языкам. Немецкийи английский языки изучаются не только в техникумах и средних школах, вкружках на предприятиях и в учреждениях, но и на дому. Изо дня в деньрастет спрос на иностранную литературу, в частности, на учебники. В 1935году магазин Книгоцентра продал 4423 учебника немецкого языка и 1067учебников английского языка, в январе-феврале 1936 года продано 700учебников немецкого и 70 учебников французского языка.

Не берегут свиней

Устав сельхозартели говорит, что нужно точно выполнять государственныйплан развития животноводства, добросовестно ухаживать за животными. Но вколхозе имени Шмидта не соблюдают этого.

Свиньи улучшенной породы содержатся в плохих условиях. За короткое времяпадало несколько поросят и правление колхоза не обращает на этовнимания.

Климцев

Стахановцы на курортах

Лучшие стахановцы Высокогорского железного рудника отдыхают на курортах.18 февраля уехали в Боржом механик Главного разреза т. Колесников изабойщик-стахановец т. Кутемов.

Сейчас на южных и уральских курортах отдыхают 9 горняков. Слесарьэкскаваторного цеха стахановец Растворов отдыхает в Боржоме, забойщиктов. Зубакин – в Н.Серьгах, заправщик алмазных коронок т. Ильиных – вЕссентуках и одни из авторов книги «Были горы высокие» Илья Баранов – вПятигорске и т.д. В конце этого квартала будет отправлено на курорты еще8 человек.