Самую мощную «копейку» BMW представят в Женеве

Представители производителя лишь уточняют, что самая мощная «копейка» получит рядный шестицилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом три литра и «мощностью более 300 лошадиных сил», задний привод, спортивную подвеску, мощные тормозные механизмы и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Британское издание Autocar уточняет, что мотор серийного варианта «заряженной» трехдверки будет развивать 320 лошадиных сил, а в качестве опции для модели впервые станет доступна полноприводная трансмиссия xDrive. Помимо этого, передняя и задняя колея хэтчбека расширятся, дорожный просвет уменьшится, а масса автомобиля не превысит 1500 килограммов. Ожидается, что в заднеприводном исполнении BMW M135i сможет ускоряться до «сотни» за 4,9 секунды, а до 200 километров в час за 17,3 секунды. Максимальная скорость будет ограничена на 250 километрах в час.