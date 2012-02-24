Самые талантливые школьники региона соберутся под Нижним Тагилом

Как сообщает пресс-служба областного министерства образования,участниками школы станут более ста старшеклассников – победителейрегионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 годов, атакже 20 педагогов.

Программа школы включает работу в проектных группах, встречи с молодымиспециалистами предприятий машиностроения, металлургии, малого бизнеса,строительства, it-технологий, тренинги и «творческое представление идейразвития Свердловской области». Кроме этого школьники смогут поиграть в развивающие настольные игры, например, Танграм. Школа закроется 29 февраля.