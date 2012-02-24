Самые талантливые школьники региона соберутся под Нижним Тагилом
24 февраля 2012, 14:31Общество
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Зимняя школа для талантливых детей Свердловской области «Шаги к успеху» откроется 26 февраля в детском оздоровительном комплексе «Звездный» под Нижним Тагилом.
Как сообщает пресс-служба областного министерства образования,участниками школы станут более ста старшеклассников – победителейрегионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 годов, атакже 20 педагогов.
Программа школы включает работу в проектных группах, встречи с молодымиспециалистами предприятий машиностроения, металлургии, малого бизнеса,строительства, it-технологий, тренинги и «творческое представление идейразвития Свердловской области». Кроме этого школьники смогут поиграть в развивающие настольные игры, например, Танграм. Школа закроется 29 февраля.
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