Самый старый в мире спорткар продают за 1 млн долларов

Альфонсо XIII, в чью честь названа эта машина, правил Испанией с 1886 по 1931 год. Он был одним из горячих поклонников испанского автомобильного бренда Hispano-Suiza: в его гараже насчитывалось около 30 машин этой марки.

Одна из моделей Hispano-Suiza 15 Т в честь короля-автолюбителя была названа Type Alfonso XIII. Эта машина была настоящим спорткаром того времени: ее четырехцилиндровый мотор объемом 3,6 л развивал мощность в 64 л.с. Максимальная скорость королевского автомобиля была для той поры фантастической - около 127 км/ч.

Роскошный и комфортный салон авто был украшен металлом, кожей и деревом. Королевское покровительство сделало Type Alfonso XIII популярным среди обеспеченных людей.

Экземплеяр, ныне выставленный на аукцион, был обнаружен в середине 1980-х годов в одном из городов Андалусии, в весьма плачевном состоянии. Его реставрация потребовала многих лет, а также кропотливого ручного труда и терпения, так как большинство деталей Type Alfonso XIII уже стали частью истории.