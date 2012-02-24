Сведения о свердловских должниках появились в Интернете
24 февраля 2012, 09:55ОбществоОльга
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На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области начал функционировать в полном объеме банк данных исполнительных производств, призванный упростить жителям Среднего Урала получение информации о своих долгах.
Физическим лицам для поиска по базе данных необходимо ввести лишьфамилию и имя, уточнить запрос можно с помощью отчества и даты рождения.Для юридических лиц нужно ввести полное наименование организации и ееадрес. Прямо с сайта можно распечатать готовую квитанцию для оплатызадолженности либо перейти на сайт платежной системы Qiwi, через которуюмоментально оплатить долг.
«УФССП России по Свердловской области рекомендует гражданам,обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств, обратитьсянепосредственно в подразделение судебных приставов для полученияинформации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения», –добавил представитель ведомства.
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