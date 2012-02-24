Сведения о свердловских должниках появились в Интернете

Физическим лицам для поиска по базе данных необходимо ввести лишьфамилию и имя, уточнить запрос можно с помощью отчества и даты рождения.Для юридических лиц нужно ввести полное наименование организации и ееадрес. Прямо с сайта можно распечатать готовую квитанцию для оплатызадолженности либо перейти на сайт платежной системы Qiwi, через которуюмоментально оплатить долг.