Tagilcity.ru узнал, кто победит на выборах 4 марта

Оказалось, что, несмотря на серьезное уменьшение популярности действующего премьер-министра России Владимира Путина, большинство респондентов (33,5%) отдадут предпочтение на президентских выборах именно ему. Далее с большим отрывом от других кандидатов второе место рейтинга занимает Михаил Прохоров с 29 процентами голосов. При этом он отстает от лидера голосования всего на 31 голос. Далее следует лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов с почти 10% голосов. В спину Геннадию Андреевичу дышит ярый ЛДПР-овец Владимир Жириновский. Ему отдадут предпочтение на выборах 9,6 процентов участников опроса. Ну а Сергей Миронов оказался настолько непопулярным среди респондентов (3,1%), что его обогнали даже строки опроса «Не пойду на выборы» (8,1%) и «Еще не решил» (6,9%).

По данным независимых опросов, проводимых в России, предстоящие выборы должны быть одними из самых массовых за всю историю голосования в стране. Политики и общественные деятели призывают всех граждан пойти на выборы. Такой же призыв высказывает и Глава избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова в своем интервьюTagilcity.ru.

Какой же партии отдадут приоритет тагильчане на выборах в местную думу 6 созыва? Судя по результатам опроса, «Единой России». За нее проголосовало 26 процентов респондентов. Второе место в списке голосования заняли самовыдвиженцы, кандидаты, не являющиеся сторонниками той или иной партии (21%). Далее следует КПРФ, ей доверяют 20 процентов участников опроса. ЛДПР и «Справедливая Россия» не так популярны у тагильчан: за них готовы проголосовать 18 и 13 процентов опрошенных соответственно.

Какими будут реальные результаты выборов, покажет время. До 4 марта осталось чуть более недели, и у тагильчан осталось не так много времени, чтобы задуматься и сделать окончательный выбор в пользу тех или иных кандидатов и партий.