В Бразилии с неба упал металлический шар неизвестного происхождения

Жители маленького городка Анапурус в 280 километрах от столицы штата, города Сан-Луис услышали сильный грохот, за которым последовал удар, похожий на землетрясение. Затем во дворе одного из домов они обнаружили воронку размером около метра, внутри которой находился полый металлический шар.

Прибывшие на место полиция и спасатели не смогли определить происхождение объекта. Специалисты бразильского института космических исследований (Inpe) выдвинули версию о том, что металлический шар может быть частью спутника. По счастливой случайности, в результате его падения на Землю никто не пострадал.