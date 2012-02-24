В двух крупных ДТП с участием КАМАЗов погибли 8 человек

В результате аварии погибли двое мужчин, две женщины и один ребенок. На место выехала оперативная группа спасателей. Для оказания помощи родственникам погибших привлечены психологи МЧС. За сегодняшний день это уже второе ДТП с участием КАМАЗа: в Самарской области произошло столкновение грузовика с автомобилем ВАЗ-21108, в результате чего погибли три человека. Как сообщили в пресс-центре управления ГИБДД главного управления МВД по Самарской области, ДТП произошло в Елховском районе на 103-м км автодороги Самара - Ульяновск. Водитель КАМАЗа, двигаясь со стороны г.Димитровграда в направлении Самары, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте.