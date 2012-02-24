В Нижнем Тагиле можно увидеть животных Палеозойской и Мезозойской эры. В музее
22 февраля в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылась выставка «Древние животные».
Выставка объемных фигур в увлекательной форме знакомит посетителей с загадками эволюции на Земле. На ней можно встретить животных, живших в Палеозойской, Мезозойской, Кайнозойских эрах. Как рассказывают в Отделе информации Нижнетагильского музея-заповедника, огромное впечатление производят древние рыбы, которые жили 400 миллионов лет назад и ящеры Пермского периода.
Экспозиция выставки оформлена растениями соответственно эпохе и озвучена криками динозавров и других животных. Для учащихся может быть организован открытый урок биологии «Загадки и парадоксы эволюции».
Интересным дополнением к выставке станет то, что посетители могут бесплатно сделать фото- и видеорепортаж о своем посещении «Затерянного мира» и «Парка Юрского периода».Кроме того, маленьким тагильчанам предлагается самостоятельно собрать мозаику с изображением древнего животного,а также сделать рисунок динозавров на память о выставке.
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