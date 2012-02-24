Ё-кроссовер прошел боевое крещение

Александр Желудков, двукратный чемпион России по ралли и бронзовый призер марафона Шелковый путь, за рулем ё-кроссовера занял пятую строчку в абсолюте, отстав от лидера, представителя команды G-Force Motorsport Виктора Воликова на прототипе G-Force Proto, на 11 секунд. В своем классе - RS (Рейд-Спорт) - ё-мобиль финишировал первым, сообщает официальный сайт ё-АВТО.

Спортивная версия модели была создана в первую очередь для испытаний гибридной силовой установки и других узлов автомобиля. Разработчики ё-мобилей считают, что участие в соревнованиях позволит сократить время на ресурсные испытания и оценку новых технических решений.

Компания ё-АВТО также начала переговоры с Российской автомобильной федерацией по согласованию техрегламента для дальнейшего участия гибридов в гонках. Впоследствии аналогичные требования к раллийным машинам с альтернативными силовыми установками планируется разработать и с Международной автомобильной федерацией (FIA).