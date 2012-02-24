Журналист НТВ опубликовал впечатления от рабочего митингующего Тагила

Журналист НТВ проводил свое расследование рабочего движения, недавнозародившегося и как-то очень быстро набравшего силу в Нижнем Тагиле. Внашем городе журналист и видеооператор НТВ были наканунеекатеринбургского митинга 28 января. В статье по следам поездки описаны встречи с «отцами» рабочего движения (Андреем Лендой, Игорем Холманских),рядовыми рабочими (неким «сталеваром Василием»), представителями СМИ иобщественного движения.

С чего началось рабочее движение? В изложении Андрея Ленды оно возникло как ответпролетариата на оскорбления в Интернете. У предпринимателя из ВолгоградаАндрея Куприкова, процитировавшего анонимный комментарий про «скот» и«быков» в своем блоге, свой взгляд на ситуацию.

Очевидно, это было положено в основу избирательной кампании —противопоставление рабочих и белых воротничков, пролетариата и такназываемого офисного планктона цитирует Родион Чепель блогера.

Журналист информагенства Ura.ru Дмитрий Козелев догадку волгоградскогоблогера подтверждает. По его данным, вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Багаряков нанял армиюблогеров, которые оставляли сотни комментариев, в том числе оскорбляющихрабочих, на разных веб-ресурсах.

Сталевар Василий, с которым встретился журналист, рассказал о «кухне»движения и о том, как рабочих мотивируют «стоять за стабильность».

«Вечером я загружаю DVD с видеозаписью агитационной встречи наВерхнесалдинском металлургическом заводе, — пишет журналист. — АгитаторАлександр краснеет где-то вдалеке, в центре — группка из 5–6 скучающихрабочих в чистых касках слушает речь Евгения, вопрошающего «Кто, если неПутин?» Рабочие переминаются с ноги на но¬гу. «Это точно постановка, —констатирует Василий, сталевар УВЗ, с которым мы смотрим запись. —Агитация на самом деле какая? Начальникам цехов сверху спустилиразнарядку — такое-то количество от каждого цеха. Они собрали своихлюдей и пообещали им поставить на этот день отгул. Или даже два. Я былна таком собрании. Рассказали, что бесплатно отвезут-привезут,накормят, концерт сыграют. Некоторые согласились, для некоторых это нижеих достоинства».

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