Chrysler отказался от двух моделей

«Мы решили сконцентрировать все наши усилия и ресурсы на исключительно седане, когда перед нами стоял вопрос о разработке открытого варианта», – отметил источник.

Американцы откажутся от кабриолета из-за низкого спроса. В 2013 году «Крайслер» продал 122 тысячи 480 представителей семейства 200, лишь пять процентов из которых пришлось на открытые версии. Примечательно, что по данным за первые пять месяцев прошлого года, Chrysler 200 Convertible занимал третье место по популярности на американском рынке среди машин такого класса.

По словам главного инженера модели Chrysler 200 нового поколения Дага Верли, создание открытой версии седана оказалось бы достаточно дорогостоящим и энергоемким. Специалистам пришлось бы разработать новую крышку и отделение для складного верха, а также усилить прочность передней стойки и порогов машины, чтобы получить такую же жесткость кузова на скручивание, что у седана.